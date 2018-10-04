Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на заключенных в США граждан РФ

Москва, , 12:33 — REGNUM Никаких договорённостей по обмену заключённых граждан РФ на арестованного в России Олега Сенцова нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы с удивлением восприняли эти сообщения. Хочу сказать, что такой договорённости не существует — это дезинформация. В то же время, как уже неоднократно указывали, требуем немедленно и без всяких условий освободить российских граждан», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Мария Бутина арестована под явно надуманным предлогом — её задержание МИД РФ квалифицируется как «политическая травля и шантаж». В свою очередь, Виктор Бут и Константин Ярошенко «были схвачены за рубежом и насильно вывезены в Америку, приговорены к колоссальным тюремным срокам — 25 и 27 лет соответственно, — на основании обвинений, которые были просто сфабрикованы», добавила она.

«Усилия по вызволению российских граждан, которые стали жертвами произвола, прекращать не намерены», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские власти якобы готовы обменять украинского режиссера Олега Сенцова на осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко. Также условием соглашения, как сообщалось, могло стать освобождение находящейся под арестом Марии Бутиной.

Напомним, что украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2015 году за подготовку терактов в Крыму.