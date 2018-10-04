СМИ: Венесуэла предоставит Индонезии $10 млн, решение подверглось критике

Каракас, , 12:39 — REGNUM Правительство Венесуэлы объявило, что предоставит помощь Индонезии в размере 10 млн долларов США для ликвидации последствий землетрясения и цунами в Цетральном Сулавеси, сообщает Le Figaro.

Помощь была одобрена президентом страны Николасом Мадуро.

По словам вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса, эта сумма взята из «Фонда солидарности».

Решение подверглось критике, поскольку Венесуэла переживает серьезный экономический кризис. Согласно ООН, около 1,9 млн человек покинули страну с 2015 года.

«Ни один президент не должен распоряжаться ресурсами страны, как если бы они были его собственностью», — заявил депутат от оппозиции Хосе Герра.

По данным Международного валютного фонда, инфляция в этом году может достичь 1 000 000%. Правительство Николаса Мадуро отрицает существование миграционного или гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв катастрофы в Индонезии возросло до 1424 человек, около 200 тыс. человек нуждаются в чрезвычайной гуманитарной помощи.