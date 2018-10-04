Спешка Пентагона с гиперзвуковым оружием объясняется отсталостью США

Москва, , 12:30 — REGNUM Спешка Пентагона не вызывает удивления — фактически США отстали на несколько лет от России и, возможно, даже Китая в том, что касается разработки гиперзвукового оружия, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее первый заместитель минобороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты планируют начать испытание создаваемого гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось. Телеканал CNN уточняет, что разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.

Теперь Пентагон решает, сколько единиц этого оружия необходимо США, а также оценивает требуемый уровень затрат.

В первую очередь речь идёт о гиперзвуковых планирующих крылатых блоках (глайдерах), которые устанавливаются на межконтинентальные баллистические ракеты вместо обычных боеголовок.

Учитывая тот факт, что глайдер не нуждается в собственном двигателе, осваивание этой технологии несколько проще, благодаря чему в России уже разворачивается мелкосерийное производство подобных изделий.

Китай тоже имеет определённые успехи, а в США большая часть испытаний по этой теме была неудачной.

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