Хакасия: коммунист подал в суд иск о незаконной отмене второго тура выборов

Абакан, , 12:29 — REGNUM Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов сегодня, 4 октября, подал в Верховный суд региона иск о незаконной отмене республиканской избирательной комиссией второго тура губернаторских выборов, назначенного на 7 октября 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится на странице хакасского отделения КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

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Коновалов убеждён, что избирком Хакасии не имел права удовлетворять заявление кандидата в главы республики от «Справедливой России» Андрея Филягина о снятии с выборов.

«Заявление кандидата-справедливоросса Андрея Филягина о снятии своей кандидатуры поступило в избирательную комиссию Республики Хакасия 2 октября 2018 года, то есть позднее, чем за пять дней до дня голосования. Со слов председателя избиркома А. В. Чуманина, Филягин подал заявление по вынуждающим обстоятельствам. Однако каких-либо вынуждающих обстоятельств в заявлении Филягина А. Н. не указано. Таким образом, избирком Хакасии не имел права удовлетворять его заявление о снятии своей кандидатуры и не имел права отменять повторное голосование на выборах главы Республики Хакасия», — прокомментировал Валентин Коновалов.

Он подчеркнул, что добивается того, чтобы решение ресизбиркома было признано незаконным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Хакасию, где 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, не смогли с первого раза избрать нового губернатора, сотрясают серьёзные скандалы. Во втором туре выборов, назначенном на 23 сентября, должны были принять участие коммунист Валентин Коновалов (в первом туре получил 44,81% голосов — прим. ИА REGNUM ) и единоросс Виктор Зимин (32,42%), руководивший республикой с 2009 года. Однако 21 сентября Зимин снялся с выборов.

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Второй тур перенесли на 7 октября, в нём должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре получил третий результат (11,23%). Однако 2 октября стало известно, что и Филягин с выборов снялся.

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В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (его результат в первом туре — 6,61%, четвёртое место). Однако в регионе существует мнение, что и он в итоге откажется от участия во втором туре. Тем более что Мяхар уже открыто объявил, что в будущем может поддержать Михаила Развожаева, назначенного 3 октября временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 3 октября назначил врио главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева. Перед ним стоит задача поработать в регионе в течение месяца, проконтролировать прохождение отопительного периода, процессы бюджетного планирования, а также обеспечить «честную, открытую и легитимную» кампанию по выборам главы Хакасии.

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