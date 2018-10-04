«Осло шантажирует Москву арестом российского чиновника» — Захарова

Москва, , 12:23 — REGNUM Арест российского чиновника Михаила Бочкарёва в Норвегии является попыткой шантажа российской стороны с целью вызволения норвежца Фруде Берга, который находится в настоящее время в заключении в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы добиваемся от норвежских властей снятия всех надуманных — а давайте уже говорить проще, просто придуманных обвинениях, — и его скорейшего освобождения. Всё указывает на то, что это постановка с задержанием и обвинением его в шпионаже была организована властями Норвегии как акция шантажа для вызволения норвежского подданного Берга, который был пойман в России с поличным. Он задержан и находится под следствием», — заявила Захарова.

Напомним, что гражданин Норвергии Фруде Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день Лефортовский суд отправил его под арест. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже — по версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

В свою очередь, российский чиновник, советник отдела электронных публикаций Совета Федерации РФ Михаил Бочкарёв был задержан в аэропорту Осло службой безопасности Норвегии 21 сентября по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в отношении составляющих государственную тайну данных. Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко направила послание президенту Стортинга (парламента) Норвегии с требованием незамедлительно освободить Бочкарёва. Российские дипломаты в Осло находятся в постоянном контакте с арестованным, ему оказывается вся возможная помощь, подчеркнула дипломат.

«Он по-прежнему находится в тюрьме города Осло. Срок предварительного заключения истекает 6 октября, — указала Захарова.