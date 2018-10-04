Раду призвали запретить идеологию «русского мира» на Украине

Киев, , 12:22 — REGNUM Украинский внефракционный депутат Александр Шевченко призвал депутатов Верховной Рады проголосовать за законопроект №9139 «Об осуждении и запрете в Украине идеологии русского мира». Об этом Шевченко заявил 4 октября, выступая с трибуны Рады.

«В Украине идеология «русского мира» должна быть запрещена. Она приносит только страдания всем жителям Украины. Не станут исключением и россияне, которые являются согражданами и считают Украину своей родиной… Идеологией «русского мира» кремлевское руководство оправдывает свое подлое вторжение в Украину. Эта идеология уже забрала десятки тысяч жизней. На фронтах востока много этнических русских, которые вместе с украинцами защищают Украину от человеконенавистнического «русского мира», который был сконструирован в лабораториях ФСБ России. Идеология «русского мира» — это идеология великодержавного шовинизма, империализма, нацизма, ненависти», — сказал Шевченко.

Он сообщил, что сегодня на Украине наблюдается «политический ренессанс» члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука. При этом Шевченко обвинил Медведчука в финансировании диверсий на территории Украины.

«Его доходы на монопольном рынке сжиженного газа в Украине используются и для диверсионной, и идеологической работы. Проповедники русского мира мечтают о политическом реванше… После майдана 2013 года проповедники «русского мира» были дезориентированы и ушли в подполье, но сегодня они осмелели и опять поднимают головы «, — добавил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на сайте парламента Украины опубликовали проект закона №9139 о внесении изменений в закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (об осуждении и запрете «русского мира» в Украине). Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует, а в графе о состоянии прохождения отмечается, что документ «передан на рассмотрение руководству».