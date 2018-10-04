Президент Сербии отменил состояние полной боевой готовности в стране

Белград, , 12:18 — REGNUM Приказ об отмене состояния полной боевой готовности вооруженных сил (ВС) Сербии, ранее объявленный в связи с обострением ситуации в Косово, отдал президент страны Александар Вучич. Об этом сообщается на официальном сайте сербского оборонного ведомства.

«Президент Сербии … отдал приказ министру обороны Александару Вулину и начальнику Генштаба сооруженных сил Сербии Милану Мойсиловичу», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2018 г. президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе».

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