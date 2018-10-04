ФБР не убедило Белый дом в домогательствах Кавано

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Материалы ФБР не подтверждают обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против судьи Бретта Кавано, считают в администрации президента США. Об этом 4 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что доклады ФБР опирались на итоги опросов. Неизвестно, полностью ли изучили в Белом доме предоставленные спецслужбой материалы.

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Издание отмечает, что заключение Белого дома на текущий момент не имеет решающего значения. Выводы о кандидатуре Кавано, претендующего на пост Верховного судьи США, должны сделать сенаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в газете The Washington Post появился рассказ женщины по имени Кристин Блейзи Форд, утверждавшей, что в 1980-х Кавано приставал к ней на вечеринке и пытался раздеть. При этом мужчина якобы был пьян.

Провести расследование инцидента поручили ФБР. Президент США Дональд Трамп вступился за судью, раскритиковав демократов за попытки помешать ему назначить Кавано главой Верховного суда.

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