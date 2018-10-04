«Международная реакция на арест Вышинского недостаточна» — Захарова

Москва, , 12:08 — REGNUM Международные организации должны усилить давление на Киева ради освобождения журналиста Кирилла Вышинского. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий. Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это действительно вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти», — заявила Захарова.

Автор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан у своего дома в Киеве 15 мая. Позже его доставили в Херсон, где предъявили обвинение в «государственной измене» баз каких-либо доказательств. Вышинский был арестован на два месяца без права внесения залога.

Хотя 6 сентября суд продлил арест журналиста до 4 ноября, ранее СМИ сообщили о том, что рассмотрение жалобы защиты на продление ареста в апелляционном суде Херсонской области отложено на неопределённый срок из-за ликвидации соответствующего учреждения. В настоящее время дата рассмотрения дела не установлена.

«В этой сфере ситуация на Украине напоминает настоящий хаос. Будем следить за развитием событием. При этом если всё будет развиваться именно по такому сценарию, будет нарушено право на апелляционное обжалование», — добавила Захарова.

Отметим, что в защиту Вышинского выступали ряд авторитетных международных организаций, таких как «Репортеры без границ» и Европейской федерации журналистов.