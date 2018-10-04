Глава афганского правительства прибыл в Индонезию

Джакарта, , 12:09 — REGNUM Глава исполнительной власти афганского правительства Абдулла Абдулла прибыл в Индонезию для встречи с президентом страны Джоко Видодо, чтобы обсудить двусторонние отношения и текущие вопросы, одним из которых стало землетрясение в Центральном провинции Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Благодарю вас за благородное сочувствие жертвам катастрофы в Центральном Сулавеси», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо рассказал о ходе спасательной операции в Центральном Сулавеси. «Правительство прилагает усилия, чтобы вернуть пострадавшие районы к жизни. Число жертв достигло 1300 человек», — отметил президент.

На двусторонней встрече также присутствовали министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и секретарь правительства Прамоно Анунг.

Напомним, Абдулла Абдулла был назначен главой афганского правительства в сентябре 2014 года.