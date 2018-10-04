Четверг, 4 Октября 2018 года
13:39:47 МСК

Киев объявил консула, раздававшего паспорта Венгрии, персоной нон-грата

Политика

Консул покинет Украину в течение 72 часов

Киев, 4 октября 2018, 12:00 — REGNUM  Венгерский консул в городе Берегово в Закарпатской области был объявлено персоной нон-грата, сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно сообщению, МИД проинформировал об этом посла Венгрии на Украине Эрно Кешкень. Киев сослался на статью 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Теперь венгерский консул должен покинуть Украины в тчение72 часов. При этом в МИД Украины рассчитывают, что Венгрия не предпримет ответных шагов.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где консул Венгрии раздавал гражданам Украины венгерские паспорта. Киев пригрозил выслать консула, в ответ МИД Венгрии заявил, что Будапешт примет ответные действия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить