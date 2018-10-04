Киев объявил консула, раздававшего паспорта Венгрии, персоной нон-грата

Киев, , 12:00 — REGNUM Венгерский консул в городе Берегово в Закарпатской области был объявлено персоной нон-грата, сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно сообщению, МИД проинформировал об этом посла Венгрии на Украине Эрно Кешкень. Киев сослался на статью 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Теперь венгерский консул должен покинуть Украины в тчение72 часов. При этом в МИД Украины рассчитывают, что Венгрия не предпримет ответных шагов.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где консул Венгрии раздавал гражданам Украины венгерские паспорта. Киев пригрозил выслать консула, в ответ МИД Венгрии заявил, что Будапешт примет ответные действия.