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Захарова рассказала об успехах российских дипломатов по делу Марии Бутиной

Политика

Бутина намерена отстаивать свою невиновность до конца

Захарова рассказала об успехах российских дипломатов по делу Марии Бутиной
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 4 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Арестованная в США гражданка России Мария Бутина, обвиняемая в качестве иностранного агента, является политзаключённой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Она арестована в США по сфабрикованному обвинению, безосновательно лишена свободы 2,5 месяца и фактически является политической заключённой», — заявила Захарова.

Консульские сотрудники посольства РФ в Вашингтоне на регулярной основе посещают Бутину в Александрии штата Вирджиния, где сейчас и содержится гражданка РФ, указала она.

«Благодаря усилиям российских дипломатов, условия пребывания Марии под стражей значительно улучшились. В конце сентября после долгой изоляции она была переведена на общий режим содержания. Теперь её выпускают из камеры, разрешают общаться с другими заключёнными, совершать телефонные звонки. При содействии посольства организована встреча с православным священником», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, в настоящее время совместно с адвокатами прорабатывается линия защиты Бутиной к следующему заседанию суда. Сама она намерена жёстко отстаивать свою невиновность.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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