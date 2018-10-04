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Впервые на экране: Наталья Поклонская снялась в кино

Политика

Премьера картины может состояться в мае 2019 года

Луганск, 4 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала актрисой. Она снялась в первом полнометражном художественном фильме Луганской Народной Республики «Ополченочка», где сыграла саму себя. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр, в пресс-центре которого были сняты заключительные кадры кинофильма.

По сюжету, Поклонская комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе. Репетиций и повторных дублей не потребовалось — съёмка двух мизансцен прошла с первого раза.

В съёмках также принимали участие МВД, МЧС, МГБ, министерство культуры ЛНР, а также народная милиция.

«С сегодняшнего дня мы уходим в постпродакшн: будем делать монтаж, озвучку», — уточнил автор идеи и генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании «Лугафильм» Роман Разум.

По его словам, премьера этого фильма может состояться уже в мае 2019 года — к пятилетию образования Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году по итогам проведённого референдума Донецкая Народная Республика объявила о своём суверенитете. Ранее, в феврале 2014 года, на Украине произошёл государственный переворот. В апреле того же года Киев начал военную операцию в Донбассе.

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Кинематограф
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