Впервые на экране: Наталья Поклонская снялась в кино

Луганск, , 11:59 — REGNUM Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала актрисой. Она снялась в первом полнометражном художественном фильме Луганской Народной Республики «Ополченочка», где сыграла саму себя. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр, в пресс-центре которого были сняты заключительные кадры кинофильма.

По сюжету, Поклонская комментирует во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе. Репетиций и повторных дублей не потребовалось — съёмка двух мизансцен прошла с первого раза.

В съёмках также принимали участие МВД, МЧС, МГБ, министерство культуры ЛНР, а также народная милиция.

«С сегодняшнего дня мы уходим в постпродакшн: будем делать монтаж, озвучку», — уточнил автор идеи и генеральный продюсер фильма, директор кинокомпании «Лугафильм» Роман Разум.

По его словам, премьера этого фильма может состояться уже в мае 2019 года — к пятилетию образования Луганской и Донецкой Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году по итогам проведённого референдума Донецкая Народная Республика объявила о своём суверенитете. Ранее, в феврале 2014 года, на Украине произошёл государственный переворот. В апреле того же года Киев начал военную операцию в Донбассе.