Путин и Курц открывают «дипломатию картин»

Станислав Стремидловский, , 11:55 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем — уже четвертая встреча обоих лидеров в этом году (включая неофициальное общение в августе на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль). Необычно. Как замечает в этой связи австрийский политолог Герхард Манготт, специализирующийся по России и Восточной Европе, «ничего против такой интенсивной выездной дипломатии сказать нельзя, но это удивительно».

Программа пребывания канцлера в Северной российской столице и переговоров с Путиным затрагивала политические и экономические сюжеты. Что касается первых, то они традиционны — ситуация в Сирии и конфликт на Украине. Вена старается проскользнуть между струйками дождя. С одной стороны, австрийская сторона не идет на сепаратные действия, ставит в известность о своих действиях (другой вопрос, насколько полно) руководящие органы Европейского союза. Курц перед визитом в Санкт-Петербург, по сообщению федеральной канцелярии, позвонил председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, а также обсудил поездку с представительством председателя Совета ЕС Дональда Туска. Однако — если говорить об Украине — при этом Вена дает понять, что она думает о Киеве на самом деле. Австрийская газета Kurier в этой связи подчеркивает, что буквально на днях политическое убежище в Австрии получил известный украинский журналист Игорь Гужва. Издание пишет: «Гужва считает, что предоставление ему убежища является политическим сигналом. «Для Украины — как для украинского правительства, так и для украинских журналистов — это тоже будет важным сигналом», — написал он на Facebook».

Между тем Кремль делает акцент на экономической составляющей диалога России и Австрии, что косвенно затрагивал Путин в тот же день, выступив в Москве на пленарном заседании второго Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Как отметил российский президент в контексте рассуждений об энергетической политике и Европе, «есть вещи, которые выше политических интриг». Однако уже на совместной пресс-конференции с канцлером он вернулся и к «политическим интригам». Путин заявил следующее: «Вы знаете, всем известна — во всяком случае тем, кто интересуется мировой энергетикой и международными отношениями, — печальная судьба другого проекта, «Южный поток», когда наша трубопроводная система должна была войти прямо в Евросоюз, в одну из стран — в Болгарию… Но в конце концов Болгария под давлением извне отказалась от этого проекта. Теперь они сожалеют, говорят уже о том, чтобы получить газ через «Турецкий поток». Очень не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила свою слабость и неспособность защитить свои национальные интересы».

История известная. Но почему российский президент решил вспомнить о ней именно сейчас? Понятно, к чему ведет Европу нынешняя американская политика. Вашингтон решает задачи фрагментации Евросоюза и сдерживания его экономического потенциала. Между тем ЕС может выступать серьезным конкурентом американского бизнеса в том случае, если будет стабильно и по адекватным ценам получать энергоносители. В частности газ. Россия обеспечивает треть получаемого европейцами газа. Этот объем может колебаться в ту или иную сторону, но не принципиально. Кое-кому хотелось бы представить российскую сторону «ненадежным поставщиком», сорвать ее трубопроводные проекты. Не исключено, что Москва намекает ЕС на то, что в ее рядах может снова завестись «американский крот», который попробует повторить еще раз «болгарскую интригу». Вместе с тем России есть чем ответить. Так, изменения внешнеполитического курса Баку дает основания ожидать, что российские и азербайджанские трубопроводные проекты в новых условиях способны согласовываться друг с другом, а азербайджанские и российские нефть и газ продаваться в кооперации.

Но все равно в таких вопросах экономика идет рука об руку с политикой. Поэтому так важен постоянный диалог, возможность оперативно сверить часы, обменяться мнениями и выработать общие позиции. Исторический фундамент российско-австрийских отношений дает основания выстраивать прочные отношения. Президент Путин и канцлер Курц обращаются к наследию двух стран, вводя в оборот «дипломатию картин». В Санкт-Петербурге оба лидера посетили Эрмитаж, где приняли участие в открытии выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций», которую наш музей подготовил вместе с венским Музеем истории искусств при содействии Газпрома и австрийского концерна OMV. Выступая на церемонии, Путин сказал: «Этот яркий, оригинальный проект очень выразительно демонстрирует крепкие связи в истории и культуре двух стран, особенно наших прекрасных городов — Санкт-Петербурга и Вены. Будучи столицами великих империй, они впитали в себя богатство стилей, культур, традиций, став архитектурными жемчужинами Европы. Выставку открывают парадные портреты императриц Екатерины II и Марии Терезии, величайших женщин XVIII века».

Тут вспоминается, как после присутствия российского президента на свадьбе Кнайсль с промышленником Вольфгангом Майлингером австрийская газета Der Standard отмечала: «Конечно, приглашение Путина — щекотливое дело. Оно делает из свадьбы — как и в случае с Габсбургами — политическое шоу». И задавалось вопросом, не идет ли сегодня речь о «второй Марии Терезии». Кто знает, может быть. Выставка в Эрмитаже станет новым поводом задуматься об этом. В конце концов, из кабинетов Екатерины Великой и Марии Терезии отлично просматривалась не только вся Европа, включая Речь Посполитую, но и Османская империя, что сегодня, если экстраполировать на современность, соответствует Польше, Украине и Турции. Так что «дипломатия картин», старт которой дали Путин и Курц, говорит о многом и намекает на еще большее.