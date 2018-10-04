Назарбаев выступит с обращением к народу

Астана, , 11:59 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит с посланием у народу 5 октября, сообщили 4 октября в пресс-службе главы государства.

После выступления президента состоится расширенное заседание правительства с участием руководителей местных исполнительных органов власти. Послание будет посвящено социально-экономическому развитию в республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с предыдущим посланием народу Нурсултан Назарбаев выступил 9 января 2018 года. Глава государства озвучил основные положения послания. Основной текст был опубликован 10 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения?