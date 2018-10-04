США не станут выполнять решения Международного уголовного суда ООН?

Москва, , 12:34 — REGNUM Решения Международного суда ООН не представляют какой-то проблемы для США, полагает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 4 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Международный уголовный суд ООН потребовал от США снять часть санкций с Ирана.

«[Советник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон уже говорил, если Международный уголовный суд будет переходить границы, то США не будут останавливаться перед тем, чтобы начать какие-то экстерриториальные преследования судей, — сказал Ремизов. — В данном случае я не вижу для Штатов какой-то проблемы в связи с решениями организации подобного рода, решения которой носят декларативный характер. Для США это отрицательная величина. Они за собой никакой трансграничной юрисдикции не признают, а свою национальную юрисдикцию распространяют свободно за пределы своих границ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международный уголовный суд ООН постановил 3 октября, что санкции США против Ирана не должны включать в себя поставку гуманитарной помощи и негативно влиять на безопасность гражданской авиации.

Это решение было вынесено после обращения властей Ирана, которые заявили, что введённые с мая санкции против Тегерана нарушают договор «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года».

«Суд считает, что США должны в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения 1955 года устранить любыми способами на свой выбор преграды, возникающие в связи с мерами, объявленными 8 мая 2018 года», — сказал председатель суда Абдулкави Юсуф.