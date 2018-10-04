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В Липецке представили врио главы региона Игоря Артамонова

Политика

На церемонию прибыл полпред президента

В Липецке представили врио главы региона Игоря Артамонова
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Игорь Артамонов

Липецк, 4 октября 2018, 11:37 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 4 октября был официально представлен в Липецке. Об этом сообщила ТРК «Липецкое время».

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и экс-глава региона Олег Королёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 октября Олег Королёв заявил, что попросил президента перевести его на другую должность, и Владимир Путин принял отставку главы Липецкой области. Временно исполняющим его обязанности был назначен Игорь Артамонов.

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