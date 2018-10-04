«Варяг или нет — не важно, важно с какой повесткой он придёт на Сахалин»

Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM На Сахалине и Курилах ждут, какое решение примет президент России Владимир Путин о назначении врио губернатора области. По мнению политолога, руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, на Сахалине, более, чем в других регионах Дальнего Востока настороженно относятся к «варягам». Однако это, по мнению Калачева, не имеет большого значения — важна повестка, с которой врио придёт в регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«До решения президента по кандидатуре врио губернатора Сахалина говорить что-то сложно. Известно, что Олег Кожемяко, после того, как президент назначил его врио главы Приморского края, рекомендовал мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Бывает, что федеральный центр такие рекомендации учитывает. Но так бывает не всегда. Если это будет Надсадин, то не будет протестных настроений по поводу назначения «варяга». На мой взгляд, Надсадина слишком рано «засветили». Но это хорошая кандидатура. Для Сахалина «варяг» — это всегда очень болезненно, как и для всего Дальнего Востока. Вспомните, как Олег Кожемяко пришел в Приморье? «Я возвращаюсь домой». Но есть и другие примеры — тот же Сергей Носов, не дальневосточник, который пришел на Колыму с жесткой рабочей повесткой и люди приняли его положительно. А вот Андрею Тарасенко его приморские корни не помогли одержать победу на выборах, там были, конечно, и технологические ошибки в ведении кампании, но, тем не менее. Сегодня обсуждают кандидатуру замглавы Минпромторга Виктора Евтухова на пост врио губернатора Сахалина. И это может быть очень неплохая кандидатура. Важно, с какой повесткой человек придет в регион. В любом случае — ждём решения президента. Сахалин — стратегически важный для страны регион, новый руководитель региона должен очень хорошо это осознавать», — сказал Константин Калачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года, после ареста экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, Сахалин также оказался без руководителя. О назначении Олега Кожемяко тогда еще не было известно. Тогда же политолог Константин Калачев, комментируя ИА REGNUM возможные кандидатуры, сказал, что Сахалин не любит «варягов».

Сейчас, возможно, все уже забыли, но в 2015 году на пост главы Сахалина рассматривался теперь уже бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Сегодня это имя не звучит в списке возможных кандидатов. А, учитывая весьма сомнительные заслуги господина Галушки в развитии Дальнего Востока, а также резко негативное отношение к нему не только сахалинцев, но и всех дальневосточников, вряд ли и прозвучит.

Политолог в 2015 году, также, как и сейчас, подчеркнул, что, поскольку Сахалин и Курилы весьма настороженно относятся к «варягам», то фигура назначенца должна быть очень хорошо обдумана.

Корни недоверия сахалинцев к чужакам лежат еще в советских временах — тогда первым секретарем обкома КПСС на острова был назначен Виктор Бондарчук, уроженец Приморского края. Он развалил всю работу, довел острова до крайней нищеты и так разозлил островитян, что они вышли на массовый митинг и потребовали сместить его с должности.

По злой иронии судьбы ни один руководитель Сахалинской области с тех пор не отработал на своём посту полный срок.

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