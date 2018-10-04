Генпрокуратура Украины подозревает Азарова в крупной взятке

Киев, , 11:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и его сын Алексей могли получить взятку в размере более 140 млн гривен (около $4,9 млн). Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, коррупционное преступление было совершено в 2010 году. Кроме того, экс-глава правительства подозревается в превышении должностных полномочий при назначении первого вице-премьера Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Азаров покинул свой пост в 2014 году после госпереворота в Киеве. По его словам, к отставке его принудили, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и вице-президент США Джо Байден.

Азаров считает, что действующий украинский президент Петр Порошенко не способен выиграть честные выборы, так как большиство населения его просто ненавидит. Реальная поддержка Порошенко в народе — не более 4%.

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