Зампред ярославского правительства покидает свой пост?

Ярославль, , 11:05 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, курирующий вопросы ЖКХ, покидает свой пост с 10 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правительству области.

Косвенно эту информацию подтвердил и сам Ткаченко.

«Почему вы такое термин употребляете — «отставка»? Я пока не комментирую эту ситуацию. Пока я на рабочем месте», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Его место, по информации источника, займет Виктор Неженец, который сейчас возглавляет департамент строительства Ярославской области. Причиной отставки могут быть проблемы с началом отопительного сезона в регионе. Проблемы возникли в Переславле, Ростове и Тутаеве.

В самом региональном правительстве официально эту информацию не подтверждают и называют ее «слухами».

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