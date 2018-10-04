Четверг, 4 Октября 2018 года
11:47:33 МСК

Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС

Политика

Мероприятие состоится через неделю в Душанбе

Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 4 октября 2018, 11:02 — REGNUM  В Душанбе уже через неделю состоится заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. От России участие в мероприятие примет премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Читайте также: Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане: основные итоги

«Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят ход реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС», — говорится в сообщении.

Главы правительств утвердят бюджет организации на 2019 год, примут Совместное коммюнике. Затем заседание пройдёт в расширенном составе с участием делегаций государств-наблюдателей и партнёров по диалогу ШОС.

Также в сюжете: Совет глав правительств ШОС в формате «восьмёрки» проведут в Сочи

Отмечается, что Дмитрий Медведев на полях Совета глав правительств ШОС намерен провести ряд двусторонних встреч с зарубежными партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года члены ШОС договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Во встрече приняли участие Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить