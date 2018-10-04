Международный Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс

Киев, , 10:58 — REGNUM Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом сообщила в четверг, 4 октября, пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, пять грузовых машин проследовали в Донбасс через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Новотроицкое».

Отмечается, что масса всего гуманитарного груза составила более 98 тонн.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека на Украине обнародовала доклад, в котором говорится, что с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины погибли 2 737 человек из числа мирных жителей.

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