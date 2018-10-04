Швейцария не исключает участия в создании аналога SWIFT

Москва, , 10:57 — REGNUM Независимый аналог платежной системы SWIFT может быть создан при участии Швейцарии. Об этом заявил швейцарский посол в Москве Ив Россье.

Берн будет внимательно следить за появлением в финансовом секторе каких-либо новых разработок, однако это вопрос для размышлений на уровне Евросоюза, а не Швейцарии, отметил он. Вместе с тем дипломат не исключил участия Берна в разработке новой платежной системы.

«Но если появится новая платежная система, каждая страна примет участие в этой платежной системе. И мы, конечно, почему бы нет», — сказал Россье РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России создал систему СПФС как альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT, которой пользуются организации более чем 200 стран.

В августе глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о работе над созданием альтернативной SWIFT системы в сранах ЕС. Таким образом Евросоюз намерен защитить свою автономность и суверенитет в торгово-экономической и финансовой сферах.

Читайте также: МИД Германии: в ЕС приступили к созданию аналога SWIFT