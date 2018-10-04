Малайзия отправила самолет A400M для помощи жертвам землетрясения в Палу

Джакарта, , 10:58 — REGNUM Королевские военно-воздушные силы Малайзии отправили самолет A400M для начала миссии по оказанию помощи жертвам землетрясения и цунами в Индонезии, сообщает Sindonews.

Начальник малайзийской авиабазы Мухаммад Мудзамир Онг Абдулла заявил, что самолет предназначен для перевозки гуманитарного груза из Джакарты в Палу. Миссии выполняется два раза в день.

Спасательную миссию сопровождают 23 члена экипажа и три представителя средств массовой информации во главе с командующим эскадрильей подполковником Бахарином Мохамадом.

«Мы можем помочь, потому что у Индонезии нет крупных самолетов. Таким образом, A400M может перевозить до 22 тонн груза», — сказал он.

Предполагается, что самолет A400M будет развернут в Индонезии в течение четырех-десяти дней.

Airbus A400M — военно-транспортный самолёт, производства европейского консорциумаAirbus Military, который введен в эксплуатацию в 2009 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 баллов потрясло район Центрального Сулавеси 28 сентября. Индонезийские районы Палу, Донгала, Сиги сильно пострадали.