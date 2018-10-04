На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив

Киев, , 10:32 — REGNUM Моряки кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины «Донбасс» и «Корец», которые осуществили переход через Керченский пролив, были готовы к боевому столкновению с российскими пограничниками. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей «Корец» и «Донбасс» в Азовское море.

«Конечно (были готовы к боевому столкновению), — сказал Коваленко. — Боевые группы, пулеметы — все заряжено было».

По его словам, моряки ВМС Украины были вынужденны предпринять меры предосторожности, так как обстановка была «нервной». Экипаж катеров, отметил Коваленко, также привел в готовность пожарные рукава, чтобы в случае необходимости направлять их на пограничников РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула заявил, что сопровождавшим корабли «Донбасс» и «Корец» бронекатерам в Азовское море удалось оставаться «незаметными» до момента прохождения Керченского пролива.

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