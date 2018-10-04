Четверг, 4 Октября 2018 года
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Китайская фирма подозревается в шпионаже за японскими конкурентами в Штирии

Политика

Прокуратура города Грац возбудила расследование

Грац, Австрия, 4 октября 2018, 10:47 — REGNUM  В австрийской земле Штирия разгорелся китайско-японский шпионский скандал, пишет газета Kronen Zeitung 4 октября.

Базирующийся в Штирии китайский производитель электротехники подозревается в краже секретных данных японского конкурента, офис которого также располагается в этой земле. Прокуратура Граца начала расследование против нескольких сотрудников китайского концерна по подозрению в коммерческом шпионаже за иностранным государством.

Известно, китайская компания переманивала сотрудников японской. На новом рабочем месте их ждали компьютеры, в которых содержались конфиденциальные данные (технологии, информация о клиентах) бывшего работодателя. Против нескольких экс-сотрудников японской компании также начато расследование.

Эксперт из торгово-промышленной палата Австрии полагает, что эти известные факты могут быть лишь верхушкой огромного айсберга в этой истории.

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Спецслужбы и шпионаж
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