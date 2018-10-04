СМИ: Индонезийский район Донгала — город-зомби, все разрушено

Джакарта, , 10:45 — REGNUM Оставшиеся в живых после землетрясения и цунами в Донгале, Индонезия, просят о помощи, сообщает Sindonews.

Донгала — один из пострадавших районов в Центральном Сулавеси на ряду с Палу, Сиги и другими районами.

Джонни Лим, владелец ресторана в Донгале, заявил, что «это зомби-город, все разрушено, ничего не осталось». «Мы на последних силах, нет еды, нет воды», — добавил он.

«Единственное, что у нас есть сейчас, — это еда из ферм и фрукты», — сказал другой пострадавший.

Издание описало ужасные условия в Донгале. «Все отчаянно пытаются найти еду и воду, нет еды, воды или бензина. Правительство ушло», — жалуются люди, которые сетуют на то, что спасательные самолеты летят в основном в Палу.

Пострадавшие от стихийного бедствия жители сообщили, что деревня Петбо, к югу от Палу, где проживало почти 500 человек, была «стерта с лица земли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение в 7.5 баллов по шкале Рихтера потрясло Центральный Сулавеси 28 сентября, за ним последовало цунами высотой до трех метров. Число погибших от катастрофы в Центральном Сулавеси достигло 1407 человек.