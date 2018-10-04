Эксперт объяснил «пропаганду нацизма» в ростовской полиции

Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Инцидент со свастикой, который произошёл в таганрогском управлении МВД России (Ростовская область), не поддаётся логическому объяснению. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя уличение сотрудников полиции в «пропаганде нацизма».

«В полиции, как мы видим, прекрасно работает принцип «подсиди соседа». И данное происшествие выступает его яркой демонстрацией. Некий старший лейтенант решил устранить чем-то не приглянувшегося ему сослуживца. Иначе его рапорт объяснить сложно».

«В таком случае выходит, что нужно запретить большую часть советских плакатов времён Великой Отечественной войны, на которых изображены свастики, немецкие солдаты с отличительными символами. Необходимо запретить и советские карикатуры на Гитлера — это уж точно пропаганда нацизма с подобного ракурса. А плакат, вызвавший инцидент, не внесён в запрещённые списки и не может быть рассмотрен в качестве нацистской пропаганды», — подчеркнул собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что сотрудников управления МВД России по Таганрогу уличил в «пропаганде нацизма» сослуживец — сотрудник управления собственной безопасности донского главка МВД. Он подал рапорт на имя начальника, в котором указал на то, что его сослуживцы повесили советский плакат «Враг коварен — будь начеку!» с нацистской символикой.

На плакате Виктора Иванова (1945 год) изображен советский солдат, который вытаскивает из овечьей шкуры волка. На шее животного нанесена свастика. Сотрудник таганрогской полиции усмотрел в картинке признаки публичного демонстрирования нацистской символики и обратился с просьбой о проведении проверки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что по данному факту организована проверка, результаты которой станут известны позднее.

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