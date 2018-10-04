Беглов знает Петербург, а город знает его — Миронов

Москва, , 10:20 — REGNUM Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал кадровое решение главы государства о назначении Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, до 3 октября Беглов занимал пост полпреда президента РФ в СЗФО. Он назначен на новую должность в Смольном в связи с отставкой Георгия Полтавченко, которому президент предложил возглавить совет директоров ОСК.

«Для Александра Беглова назначение временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга — это возвращение в «родную стихию», — напомнил Сергей Миронов, имея в виду работу Беглова на предприятиях Ленинграда-Петербурга и в администрации Северной столицы в 2000-х годах.

По словам Миронова, в свое время Александр Беглов «очень много сделал для развития города, для строительства и благоустройства новых районов».

«Александр Дмитриевич прекрасно знает Санкт-Петербург, и город знает его. Мы поддерживаем это кадровое решение президента», — резюмировал Сергей Миронов, в прошлом работавший депутатом Законодательного собрания Петербурга.

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Как сообщалось, Владимир Путин при назначении Александра Беглова предложил тому самостоятельно определиться, будет ли он баллотироваться на должность главы Санкт-Петербурга на выборах в сентябре 2019 года.

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