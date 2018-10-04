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ЗРК С-300 в Сирии: Пентагон планирует использовать F-22 и F-16CJ

Политика

Ранее руководство РФ приняло решение поставить войскам ПВО Сирии ЗРК С-300

ЗРК С-300 в Сирии: Пентагон планирует использовать F-22 и F-16CJ
Иллюстрация: AF.mil
F-22 Raptor

Вашингтон, 4 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Военное командование США может отреагировать на поставку в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщает портал The Drive.

По данным издания, Вашингтон для проведения воздушных операций в Сирии может направить истребители F-22 и самолеты F-16CJ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководство РФ приняло решение поставить войскам ПВО Сирии ЗРК С-300. Поставки систем ПВО были осуществлены после гибели самолета-разведчика Ил-20, спровоцированной действиями самолетов ВВС Израиля.

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Война в Сирии
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