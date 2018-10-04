Кто возглавит Сахалин? – На островах обсуждают возможные кандидатуры

Южно-Сахалинск, , 10:39 — REGNUM С 26 сентября 2018 года Сахалинская область живет без губернатора. Кто возглавит очень непростой островной регион — главная интрига сегодняшнего дня. Владимир Путин пока своего слова не сказал. В числе претендентов назвали замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, обсуждают кандидатуры мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и федерального инспектора по Сахалинской области Сергея Будкина. Чего и кого ждать Сахалину, критично ли назначение «варяга» или нет, — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатура замглавы Минпромторга Виктора Евтухова рассматривается на должность врио губернатора Сахалина, — сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Виктор Евтухов не имеет и никогда не имел никакого отношения ни к Дальнему Востоку, ни, тем более, к Сахалину. Сахалинские соцсети привычно — заранее ополчились против варяга и «авансом» пообещали ему несколько туров выборов.

В числе наиболее вероятных претендентов называют также мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина — он «свой», сахалинский, хорошо знаком с островами.

Также, правда, намного реже, упоминают в качестве вероятного кандидата федерального инспектора по Сахалинской области Сергея Будкина. Будкин также родом с Сахалина, из города Корсакова, по образованию он юрист, много лет работал в органах безопасности.

Решение должен принять президент. Но президент пока молчит.

«Президент иногда принимает не всеми ожидаемые кадровые решения. Но эти решения всегда имеют обоснование. Пауза, которую держит Владимир Путин, означает только одно: что кандидатура тщательно обдумывается. Если говорить о дилемме «свой — чужой», то для Сахалина, как и для всего Дальнего Востока, этот фактор имеет, конечно, значение. Для Сахалина, возможно, несколько больше, чем для материковых регионов. Однако этот фактор не критичен даже для Сахалина. Без свежей социологии сложно говорить, как воспримут избиратели островного региона так называемого «варяга», если будет принято решение о назначении человека, ранее не связанного не только с областью, но даже и с Дальним Востоком. Пытаться прогнозировать решения президента — задача неблагодарная. В качестве наиболее вероятной кандидатуры можно рассматривать мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Сенаторы от Сахалина на эту должность, как известно не рвутся, крупный сахалинский бизнес также не изъявляет желания делегировать своих топ-менеджеров во власть. Поэтому пока видится именно Надсадин. Тем более, что впереди будет избирательная кампания, а у мэра имеются и опыт работы в регионе, и узнаваемость, — поделился мнением политконсультант Александр Шемелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Приморского края губернатора Сахалина Олега Кожемяко, освободив его от обязанностей главы Сахалинской области. В Приморье два тура губернаторских выборов не дали результата — регион пока остается без руководителя, выборы там пройдут в декабре 2018 года.