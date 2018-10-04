В Австрии прошла крупная операция по захвату антигосударственных активистов

Вена, , 09:56 — REGNUM В ночь на 4 октября в нескольких городах Австрии прошла крупная операция по захвату участников подпольного движения «Конфедерация Австрия», пишет газета Kronen Zeitung.

19 обысков прошли в землях Каринтия, Штирия, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия и в Вене. В них приняли участие 278 полицейских, элитный спецотряд «Кобра», агенты Федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом. Всего было задержано 6 человек, четверо из них — рецидивисты.

«Этой операцией мы еще раз показали, что нет толерантности по отношению к лицам, которые не признают правовое государство и его нормы», — прокомментировал министр внутренних дел Херберт Кикль.

«Конфедерация Австрия» (Staatenbund Österreich, или Staatsverweigerer) — группировка, не признающая легитимность существования австрийского государства и его законов. Создана по подобию движения рейхсбургеров в Германии и или «суверенных граждан» в США.