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Жена бывшего премьер-министра Малайзии арестована

Политика

Адвокат жены бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака заявил, что его клиентка, скорее всего, будет обвинена в отмывании денег

Куала-Лумпур, 4 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Росма Мансора, жена бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, была арестована малайзийской комиссией по борьбе с коррупцией, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что Росма Мансора была задержана в штаб-квартире комиссии по борьбе с коррупции в Куала-Лумпуре, где в третий раз она была допрошена в ходе расследования коррупции, связанной с государственным фондом по развитию.

Адвокат жены бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака заявил, что его клиентка, скорее всего, будет обвинена в отмывании денег.

Напомним, сама Росма Мансора долгое время была в центре внимания общественности из-за своего роскошного образа жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наджиб Разак столкнулся с 32 обвинениями: от отмывания денег до злоупотребления своими полномочиями.

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Политика Малайзии
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