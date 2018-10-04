Жену бывшего премьер-министра Малайзии обвинили в отмывании денег

Куала-Лумпур, , 09:26 — REGNUM Супруге бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака Росме Мансор сегодня, 4 октября, суд предъявил официальное обвинение. Как сообщает интернет-версия газеты The Star, её обвинили в 17 эпизодах отмывания денег.

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Напомним, накануне, 3 октября, Росме Мансор была арестована и помещена в камеру в здании малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией.

На заседании в суде Куала-Лумпура Мансор не признала себя виновной ни по одному пункту обвинения. Суд разрешил ей выйти под залог в $482 тыс. При этом супруге бывшего премьер-министра страны запрещено встречаться с любым из свидетелей обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Малайзии арестовали 3 июля бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в рамках дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США из основанного им в 2009 году фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). До задержания в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра сотрудники правоохранительных органов изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями.

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В августе судом Малайзии Наджибу Тун Разаку было предъявлено обвинения в отмывании денежных средств — по трём эпизодам о поступлении на счета Разака $10,3 млн. Ранее эту сумму вывели из государственного инвестиционного фонда посредством компании SRC International. Из-за под стражи премьер был выпущен под залог. В середине сентября 2018 года Разак был снова задержан по подозрению в присвоении 859 млн долларов США.

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