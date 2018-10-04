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У Надежды Савченко арестовали треть квартиры

Политика

Оставшаяся часть принадлежит ее сестре и матери

У Надежды Савченко арестовали треть квартиры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 4 октября 2018, 09:20 — REGNUM  У депутата Верховной рады Надежды Савченко частично арестовали квартиру, заявила ее сестра Вера Савченко, сообщает 4 октября «Укринформ».

По ее словам, приставы арестовали третью часть квартиры, так оставшаяся часть поровну разделена между сестрой депутата и ее матерью.

Напомним, расследование дела Савченко длится с марта 2018 года. Так, 21 марта с депутата сняли неприкосновенность, а 22 марта депутат была задержана. Власти обвиняют Савченко в попытке государственного переворота, взаимодействии с российскими спецслужбами, а также подготовке терактов в здании Верховной рады и администрации президента Украины.

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Дело Савченко
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