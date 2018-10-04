Украинскому журналисту показали фабрику Порошенко в Липецке

Липецк, , 09:15 — REGNUM Украинский журналист Роман Цимбалюк посетил принадлежащую президенту Петру Порошенко фабрику Roshen в Липецке и убедился в том, что она действительно не работает, сообщает 4 октября УНИАН.

Отмечается, поездка была организована после того, как зрители украинского телеканала ТСН передали конфеты, якобы произведенные на фабрике в Липецке. По их словам, они купили их в сентябре 2018 года в Крыму.

«Две производственные площадки Roshen (в Липецке) закрыты, там только охрана и несколько уборщиков, — говорится в сообщении. — Третья, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России, стоит недостроенной».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Порошенко заявил, что у него был бизнес в России, но в настоящий момент его нет. Вместе с тем он передал управление компанией Roshen трастовому фонду. При этом фабрику в Липецке Roshen так и не продала.

Также известно, что Порошенко владеет судостроительным заводом «Кузница на Рыбальском». В преддверии предстоящих в 2019 году президентских выборов на Украине Порошенко решил продать этот судостроительный завод, чтобы в «полной мере избежать конфликта интересов».

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