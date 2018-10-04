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Сергей Скрипаль отказался от переезда из Великобритании в США

Политика

У бывшего полковника ГРУ также нет желания возвращаться в свой дом в Солсбери

Лондон, 4 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Пострадавший в результате инцидента в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль не намерен переезжать в Соединенные Штаты. Об этом в своей книге Skripal Files пишет журналист телерадиокорпорации BBC Марк Урбан.

По словам автора книги, написанной по материалам бесед с главным героем «дела Скрипалей», у бывшего полковника ГРУ нет желания возвращаться в свой дом в Солсбери, однако и уезжать за пределы Великобритании Скрипаль не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент России Владимир Путин назвал бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, «предателем Родины и подонком».

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