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Индонезия отклонила военную помощь США в Палу

Политика

«Мы больше ориентируемся на иностранную помощь для восстановления и реконструкции пострадавших от землетрясения и цунами районов», — заявил Юсуф Калла

Палу, Индонезия, 4 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Индонезийское правительство отказалось от войска и больничного судна США, предоставленные в качестве помощи пострадавшим в землетрясении в Палу, сообщает Antaranews.

«Нет, мы не приняли эту помощь. США предложили отправить больничный корабль, но мы не видим в этом острую необходимость», — заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

Вице-президент объяснил, что правительство Индонезии уделяет первостепенное внимание оказанию помощи из-за рубежа, при этом правительство Индонезии располагает логистикой и достаточным количеством войск.

«Мы больше ориентируемся на иностранную помощь для восстановления и реконструкции пострадавших от землетрясения и цунами районов», — добавил Юсуф Калла.

Издание отмечает, что во время восстановления Аче в 2004 году помощь из-за рубежа использовалась для строительства домов для пострадавших граждан стихийных бедствий. Для устранения последствий в Палу иностранная помощь также будет использоваться по аналогичным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с землетрясением и цунами, которые обрушились на Палу, Центральный Сулавеси, 28 сентября. Дональд Трамп отметил, что он предложил военную помощь Индонезии для преодоления стихийного бедствия.

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Внешняя политика Индонезии
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