Пентагон намерен расширить военную инфраструктуру в пяти странах Европы

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Минобороны США в ближайшее время планирует выделить $248 млн на постройку новых военных объектов на территории Германии, Польши, Чехии, Бельгии и Нидерландов. В распоряжении телеканала RT имеется соответствующий проект контракта Инженерного корпуса армии США в Европе.

В документе говорится, что «требуемые услуги» включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства.

Так, подрядчики в случае реализации тендера должны будут восстановить или построить сети инженерно-технического обеспечения, казармы, пункты технического обслуживания транспортных средств, медицинские учреждения, многоквартирные или односемейные жилые дома, административные здания, штабные помещения и учебные комплексы, оперативные и разведывательные центры, военные полигоны и другие военные объекты.

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