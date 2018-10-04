Пентагон торопится с разработкой гиперзвукового оружия

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Соединённые Штаты планируют начать испытание создаваемого гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

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«Мы начнем проводить запуски быстрее и чаще, чем этого могли ожидать», — уточнил Шанахан.

Заместитель главы американского военного ведомства добавил, что разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты, сообащет телеканал CNBC. В настоящее время Пентагон решает, сколько единиц этого оружия необходимо США, а также оценивает требуемый уровень затрат.

Напомним, в сентябре 2018 года сообщалось, что американские военные специалисты разрабатывают ракетную систему с дальностью действия 1,6 тыс. км. Подобную ракету в США разрабатывают впервые с момента распада СССР. Маневрирующая ракета будет способна развить скорость выше 5 Махов и преодолеть в пять раз большее расстояние, чем ракетно-артиллерийские системы, состоящие на вооружении армии США.

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Гиперзвуковое оружие России и США

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые уже имеются в распоряжении Минобороны РФ.

Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». При этом глава государства отметил, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

В свою очередь в США заявили, что вооруженные силы страны в настоящее время не располагают необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. По словам председателя Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена, единственная возможность у США защититься от потенциальной атаки с использованием гиперзвукового оружия — это нанесение ядерного удара.

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