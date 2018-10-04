Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов в казну Нью-Йорка

Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп будет вынужден возместить казне Нью-Йорка все недоплаченные налоги с наследства, оставленного ему отцом, Фредом Трампом. Об этом, ссылаясь на слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, сообщает агентство Bloomberg.

«Город Нью-Йорк собирается отсудить все деньги, которые Дональд Трамп задолжал жителям города», — цитирует агентство слова главы администрации мегаполиса.

Также Билл де Блазио подчеркнул, что, по его мнению, действующий глава Белого дома много лет назад уклонился от уплаты полной суммы налогов в бюджет города. По словам Блазио, у Трампа была целая схема по уходу от уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в газете The New York Times было опубликовано расследование, согласно которому Дональд Трамп в 1990-х годах уклонился от уплаты полной суммы налогов при получении наследства от отца. Адвокат Трампа назвал данное расследование 100%-ной фальшивкой.

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