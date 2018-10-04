В ростовской полиции прокомментировали инцидент со свастикой

Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM В Ростовской области организована проверка по факту публикации в СМИ информации о размещении в одном из отделов полиции советского плаката с нацистской символикой.

ИА REGNUM напоминает, что сотрудников управления МВД России по Таганрогу уличил в «пропаганде нацизма» сослуживец. Старший лейтенант подал рапорт, в котором указал на то, что сотрудники полиции повесили советский плакат с изображением свастики. Он усмотрел в картинке признаки публичного демонстрирования нацистской символики.

«По данному факту проводится проверка, устанавливается все обстоятельства», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы регионального управления МВД России.

Если виновного установят, то его могут привлечь к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ об административных правонарушениях. Санкциями статьи предусматривается штраф либо административный арест.

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