Минздрав Украины обязали публиковать данные об исследованиях лекарств

Киев, , 08:53 — REGNUM Закон, обязывающий министерство здравоохранения Украины публиковать результаты исследований лекарств, вступил в силу, сообщает 4 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, закон №2519-VII предоставляет гражданам Украины доступ к результатам клинических испытаний лекарств и их доклинических исследований. Информация будет публиковаться на сайте минздрава Украины кроме той, которая содержит коммерческую тайну.

Напомним, ранее выяснилось, что в течение 2016−2018 годов в Киеве проводили фиктивные клинические исследования лекарств. В этом был замешан Государственный экспертный центр минздрава Украины, который через подставные предприятия создавал фальшивые протоколы о проведенных исследованиях. Данные протоколы продавались иностранным фирмам, которые с помощью фиктивных разрешений получали право продавать свои лекарства на Украине.