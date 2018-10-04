Четверг, 4 Октября 2018 года
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Минздрав Украины обязали публиковать данные об исследованиях лекарств

Политика

Информация будет публиковаться на сайте ведомства

Киев, 4 октября 2018, 08:53 — REGNUM  Закон, обязывающий министерство здравоохранения Украины публиковать результаты исследований лекарств, вступил в силу, сообщает 4 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, закон №2519-VII предоставляет гражданам Украины доступ к результатам клинических испытаний лекарств и их доклинических исследований. Информация будет публиковаться на сайте минздрава Украины кроме той, которая содержит коммерческую тайну.

Напомним, ранее выяснилось, что в течение 2016−2018 годов в Киеве проводили фиктивные клинические исследования лекарств. В этом был замешан Государственный экспертный центр минздрава Украины, который через подставные предприятия создавал фальшивые протоколы о проведенных исследованиях. Данные протоколы продавались иностранным фирмам, которые с помощью фиктивных разрешений получали право продавать свои лекарства на Украине.

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Медицина
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