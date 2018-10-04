Индия намерена заменить устаревшие Т-72 на российские «Арматы»

Нью-Дели, , 08:43 — REGNUM Армия Индии планирует закупить 1770 многоцелевых боевых машин будущего (FRCV). Планируется, что они придут на смену устаревающим боевым танкам Т-72. Об этом сообщает газета The Economic Times.

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Ключевым претендентом считается российский танк T-14 «Армата». Сделка, по предварительным данным, оценивается в более чем 4,5 млрд долларов.

Издание отмечает, что военные двух стран обсудят «Армату» в ходе визита индийской делегации в Россию, который уже начался. Планируется встреча с высокопоставленным руководством Вооруженных сил России.

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Добавим, что основную часть боевой техники Индии составляют танки T-72, которые были импортированы в страну в течение 1982 по 1986 год. По разным оценкам, около 70% индийских Т-72 в настоящее время не готовы к бою, пишет The Diplomat.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Индия заказала поставку 200 российских боевых вертолётов Ка-226. Общая сумма этой сделки превышает $1 млрд. В январе 2018 года министерство обороны Индии решило купить у России 240 высокоточных авиационных бомб. Покупка обойдётся стране в $ 196 млн. Также в конце сентября было принято окончательное решение о закупки у России пять зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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