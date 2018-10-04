Москва, , 08:42 — REGNUM Скандал вокруг инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля раздувается западными СМИ искусственно, а сам бывший российский разведчик является шпионом и предателем Родины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме Энергетическая неделя в Москве.

Глава государства отметил, что западные СМИ проталкивают мысль о том, что Скрипаль якобы является «чуть ли не правозащитником».

«Он просто шпион, предатель Родины. <…> Он просто подонок, вот и все», — заявил глава государства, добавив, что вокруг всего этого развернули целую информационную кампанию.

«Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире», — резюмировал российский лидер.

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Напомним, шпионивший на британскую разведку бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжёлом состоянии в больницу Солсбери 4 марта.

Официальный Лондон заявил о причастности к инциденту Москвы, отметив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведённым в России. При этом никаких существенных доказательств этому до сих пор не предоставлено.

Вместе с тем отметим, что Скрипаль сомневается в причастности России к его отравлению. Он не только не верит в «российский след» в инциденте в Солсбери, но и полностью поддерживает российскую внешнюю политику.

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