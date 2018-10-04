Эммануэль Макрон посетил автосалон «Mondial de l'Auto — 2018»

Париж, , 08:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Парижский автосалон, где заявил, что правительство продолжает работать, несмотря на отставку главы МВД Жерара Коломба, сообщает Europe1.

«Я успокою вас: есть политический курс, учреждения, правительство продолжает работать, служить на благо страны и французскому народу. Это единственное, что важно. Остальное — просто события», — ответил глава Франции на вопрос прессы о правительственной механике.

«Единственное, что останется, чего хотят наши сограждане, это изменений, чтобы Франция была лучше. Мы готовим завтрашнюю Францию», — отметил президент.

Говоря об автомобильной выставке, Эммануэль Макрон заявил, что «автомобиль — это сектор будущего, автомобильная промышленность находится в разгаре цифровых и экологических изменений».

Напомним, Эммануэль Макрон посетил автосалон в Париже в среду, 3 октября. Выставка автомобильной промышленности «Mondial de l'Auto — 2018» откроет двери для широкой публике с 4 по 14 октября.