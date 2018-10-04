Киев захотел дружить с Братиславой в преддверии ее председательства в ОБСЕ

Киев, , 08:36 — REGNUM Украину 4−5 октября посетит министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак, сообщает 4 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, Словакия и Украина намерены усилить политическое сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций. Так, в 2019 году председателем в ОБСЕ выступит Словакия, в связи с чем Киев намерен «консолидировать усилия для укрепления мира» с Братиславой. Совместная пресс-конференция глав МИД Украины и Словакии состоится 4 октября.

Напомним, ранее делегация от парламента Словакии посетила российский Крым, после чего посол Украины в Словакии Юрий Мушка стал угрожать словацким депутатам запретом на въезд на Украину. В ответ спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не украинскому послу указывать, что делать парламентариям.