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Киев захотел дружить с Братиславой в преддверии ее председательства в ОБСЕ

Политика

Глава МИД Словакии приедет на два дня на Украину

Киев, 4 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Украину 4−5 октября посетит министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак, сообщает 4 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, Словакия и Украина намерены усилить политическое сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций. Так, в 2019 году председателем в ОБСЕ выступит Словакия, в связи с чем Киев намерен «консолидировать усилия для укрепления мира» с Братиславой. Совместная пресс-конференция глав МИД Украины и Словакии состоится 4 октября.

Напомним, ранее делегация от парламента Словакии посетила российский Крым, после чего посол Украины в Словакии Юрий Мушка стал угрожать словацким депутатам запретом на въезд на Украину. В ответ спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не украинскому послу указывать, что делать парламентариям.

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