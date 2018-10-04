Послание Парижа Берлину: существование еврозоны под угрозой

Берлин, , 08:31 — REGNUM Существование еврозоны окажется под вопросом, если Германия не поторопится с проведением европейских реформ, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Ждать больше нельзя, считает министр. Проблема откладывания европейских реформ заключается во внутренней политике Германии. Внутреннюю ситуацию в Германии нельзя использовать как предлог для откладывания срочных европейских политических решений.

Министр упомянул два проекта, по которым между Берлином и Парижем есть согласие: цифровой налог, который затрагивает интересы интернет-компаний, и бюджет еврозоны. Министр призвал решить вопрос с налогом до конца этого года.

Ле Мэр предупредил, что на кону само существование валютного союза: «Либо бюджет еврозоны будет создан, либо не будет самой еврозоны вообще».

Напомним, год назад президент Франции Эмманюэль Макрон объявил план масштабных общеевропейских реформ, которые послужат «новым основанием Европы». Германия отнеслась к этому настороженно.

В июне 2018 года Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель достигли соглашения по бюджету еврозоны, однако по меньшей мере 8 других стран Евросоюза выступают против этого проекта.