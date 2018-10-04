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В КНДР отправилась крупная делегация из Южной Кореи — СМИ

Политика

Высокие гости во время их трехдневного пребывания на северокорейской земле посетят основные культурные объекты страны и примут участие в массовых занятиях гимнастикой

Сеул, 4 октября 2018, 08:08 — REGNUM  Делегация чиновников, общественных деятелей и представителей культурной интеллигенции Южной Кореи направилась 4 октября в Пхеньян для празднования 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Всего в состав делегации входит около 160 человек, возглавляет ее министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн. Отмечается, что представители Южной Кореи 5 октября примут участие в торжествах, посвященных дню заключения договоренностей между Пхеньяном и Сеулом.

Также высокие гости во время их трехдневного пребывания на северокорейской земле посетят основные культурные объекты страны и примут участие в массовых занятиях гимнастикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер южнокорейской оппозиционной парламентской партии «Справедливость» обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну с призывом выступить на заседании парламента Южной Кореи.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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