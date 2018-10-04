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НАТО создаст на Украине киберцентр

Политика

Спонсором выступит целевой фонд киберзащиты НАТО

НАТО создаст на Украине киберцентр
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Киев, 4 октября 2018, 08:01 — REGNUM  При поддержке НАТО на Украине будет создан киберцентр, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает 4 октября «112 Украина».

По его словам, центр будет реагировать на попытки взлома информационного пространства Украины. Будет ли центр заниматься также ответной деятельностью, например, превентивными кибератаками на потенциальных противников, Столтенберг не уточнил.

Генсек НАТО отметил, что финансироваться проект будет целевым фондом киберзащиты альянса.

Напомним, в 2017 году вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что НАТО выделит стране более 1 млн евро с хакерскими атаками.

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